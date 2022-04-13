苗栗縣政府配合中央推動國際教育2.0，109年8月在公館國中成立苗栗縣國際教育資源中心，引進各項創新活動與課程，打造全縣多元豐富的國際教育課程。13日苗栗縣長徐耀昌視察中心國際教育課程實施與推動情形，與孩子們在玩樂中學習，期待在中心全方位的擘劃協助與校方多元性規劃執行下，落實更多涵蓋生活素養的學習課程，培養孩子宏觀的國際視野。

中央109年5月啟動中小學國際教育白皮書2.0，希望中小學推動相關的國際教育計畫（SIEP），苗栗縣政府於同年8月擇定公館國小作為苗栗縣國際教育資源中心，協助各校發展國際教育。

公館國中校長方麗萍說明，國際教育2.0與1.0的差別在於在地國際化，讓學生認識在地特色之後，再以自己的文化與國際交流，在國際教育2.0推動之初，苗栗縣送至中央的SIEP計畫有29件，今年則有36件，成長率高達24％，顯見縣內推動國際教育的良好績效。

13日縣長徐耀昌與教育處長葉芯慧在公館國中學生陪同下，參與國際教育課程，體驗零距離跨國互動。校方在校園角落布置各國旗幟，以中英文標註國家及首都以外更加註客語發音，讓孩子接觸國際之餘不忘母語學習。

縣長等人在校方規劃下體驗探究式主題課程、多元跨領域課程、情境互動體驗活動，一起挑戰「國際知識」、「玩紙飛機」、「平行時空」、「國際阿熊」、「國際學！」等關卡，邊玩邊學，寓教於樂，學習國際教育知識，擴大國際教育視野。

縣長徐耀昌說，苗栗縣全力推動國際教育，尤其自國際教育2.0上路至今，全縣國中小申辦國教署SIEP計畫成長24％，在全國評比中名列前茅，國際教育資源中心引進了各項創新活動深獲好評，發現在國際教育之餘也有客家文化與母語的傳承，接軌國際更是不忘客家本色，讓孩子快樂學習成長，未來也將持續推動國際教育融入新課綱課程與教學，增進多元文化的理解與交流。

同時徐耀昌也鼓勵孩子們持續多閱讀，他表示，苗栗連續3年得到閱讀磐石獎，許多鄉鎮市也加入閱讀推動的行列，希望孩子及社區居民也都能靜下心多看書，增長智慧更能改變氣質，讓苗栗成為溫和理性有深度的縣市，打造苗栗成為幸福城市。

教育處長葉芯慧提到，縣府除積極營造優質國際教育學習環境以推展國中小國際教育外，在110學年度打造國際村，讓苗栗縣學子得以不受時空限制，即使無法出國，也能置身在國外的境教氛圍中，此舉為獨步全國的首創之舉，全力推動國際教育，引領學子擁有國際化視野，為未來成為世界公民做準備。