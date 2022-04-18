中華民國溪谷運動協會開溯溪專業課程，1個教練最多帶領5個學員，除繩結、確保課程外，也會到嘉縣山區溪流進行實作課程。（張亦惠攝）

中華民國溪谷運動協會開溯溪專業課程，1個教練最多帶領5個學員，除繩結、確保課程外，也會到嘉縣山區溪流進行實作課程。（中華民國溪谷運動協會提供／張亦惠嘉縣傳真）

中華民國溪谷運動協會開溯溪專業課程，1個教練最多帶領5個學員，除繩結、確保課程外，也會到嘉縣山區溪流進行實作課程。（中華民國溪谷運動協會提供／張亦惠嘉縣傳真）

中華民國溪谷運動協會開溯溪專業課程，1個教練最多帶領5個學員，除繩結、確保課程外，也會到嘉縣山區溪流進行實作課程。（中華民國溪谷運動協會提供／張亦惠嘉縣傳真）

中華民國溪谷運動協會初期是由一群熱愛山林及溪谷活動的人士組成，有許多溯溪專業教練，日前拿到勞動部地方創生計畫，開設溯溪專業課程及體驗課程等，專業課程以培育專業溯溪教練、推廣安全溯溪為目標，吸引許多對戶外活動有興趣的民眾前來，其中更不乏登山社成員、國中教師等。

溪谷運動協會顧問劉朝維提供協會以「築夢森居」作為基地，開設溯溪專業課程及體驗課程，課程分為初、中、高階，由專業教練授課並帶領前往溪流實作。劉朝維表示，開放山林後，陸續發生許多意外事件，協會希望倡導「安全地溯溪」，讓大家在從事相關活動時能確保自身安全，懂得保護山林環境、珍惜天然資源，更朝在中埔發展成在地產業為目標，讓這裡成為溯溪的天堂。

來自台中的陳姓國中老師表示，本身很喜歡戶外運動，先前以上過樹攀課程，已經報名c級溯溪教練初中高課程，目標是拿到證照，未來希望能帶學校的孩子安全地進行戶外運動。來自中正大學登山社的蔡同學說，在嘉義就有專業課程可以參加是一大誘因，自己本身已學過初階的繩結等，想學更多相關技術，上課過程中教練也會以自身經驗傳授「眉角」，收穫良多。

協會教練沈志弦表示，草山溪瀑布群多，地形豐富，是非常合適的訓練地點。劉朝維說，除了在基地上課外，也會實際到基地附近的溪流草山溪、澐水溪等地實際練習，推廣自然環境教育及安全地溯溪，協會在培育師資上非常重視且確實，除上完初中高階全部課程外，還要有實際參與，才能了解自然水域可能遇到的狀況。