高雄自助餐店衍伸的宮廟旅遊團群聚案目前已累計11人確診。中央流行疫情指揮中心表示，經疫調及基因定序發現，該案與先前新北市設計師群聚有關，研判為同一事件。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前該宮廟旅遊團遊覽車共有4人確診，分別為20861、20860、20912和20913，經過追查發現，案20913曾在2月19日前往案20248的家中。案20248為新北市設計師群聚中的一案，曾到染疫設計師去過的義大利餐廳用餐，因此染疫，後來又傳給家人及外勞。

另外指揮中心今公布，高雄遊覽車群聚個案20832和20864基因定序結果和新北設計師一致。陳時中表示，感染來源很清楚，應該是案20913先在20248家中染疫。

陳時中表示，由於案20913日前確診，新北市政府非常快速且努力清查，發現和先前的案20248有關連，也非常感謝，因為時間已經蠻長了，能夠回溯足跡再查出來也不容易，讓國內的不明感染源沒有再增加。

但為何當初案20913沒有被匡列隔離？陳時中表示，由於確診日都在2月24日，中間有一點時間差，可能因此被漏掉了，至於是否有隱瞞，新北市政府會再了解。不過他也再度強調，時間已經很久，新北市能夠追查出來，是相當不容易的。