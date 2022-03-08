宮廟旅遊團群聚持續擴大，高雄8日新增2名匡列陰轉陽個案，無社區傳染風險。高市府正式推出旗津振興專案，旗津不但「周周有活動」，民眾搭乘渡輪、隨旅遊團前往旗津，均可獲100元「旗津券」，11日開始發放至4月5日，可使用至8月底。

衛生局表示，高市宮廟旅遊團總計已7人感染，感染源來自新北設計師。今日確診個案案21037於2日接觸案20862被傳染，又傳給同住家人案21056。兩人4日遭匡列，當時PCR檢驗為陰性，隔離後、8日才雙雙確診。評估感染期間無社區風險，因此不需要公布足跡。

衛生局強調，從宮廟團傳播鏈來看，Omicron傳播力確實不容小覷。陳其邁表示，原本擔心果貿社區自助餐店實名制沒有落實，會衍生傳播風險，但左營篩檢站目前為止採檢均為陰性，近日會加強呼吸道症狀者的監測密度，高市也會繼續採取擴大匡列防疫措施。

陳其邁強調，7日起新措施起跑，居家隔離、入境居家檢疫均縮短為10天，「1人1戶」原則須經區公所、衛生局、警察局等單位共同查訪同意後才合格。