屏東縣65歲以上第3劑施打率不到5成，縣府為加強疫苗覆蓋率，10日起連3天在屏東體育館開設莫德納速打站。（謝佳潾攝）

屏東縣65歲以上第3劑施打率不到5成，縣府為加強疫苗覆蓋率，10日起連3天在屏東體育館開設莫德納速打站，除替長者造冊施打外，也開放1至3劑隨到隨打，並加碼送100元禮券，衛生局做好現場分流措施，呼籲民眾前往施打。

屏東衛生局副局長張秀君指出，屏東縣年輕人的疫苗施打率一直很高，但因數位落差影響，65歲以上長者的施打率就偏低，尤以第3劑最明顯，年輕人懂得在1922平台預約打疫苗，但長輩就較不會使用，為此，縣府決定依之前第2、3劑造冊模式，替長輩打疫苗。

據統計，截至9日，屏東縣依戶籍人口算，第1劑施打率79.25％、第2劑72.22％，追加劑39.74％；12歲以上施打率，第1劑有86.18％、第2劑78.54％、追加劑43.22％；65歲以上施打率，第1劑80.51％、第2劑74.93％，第3劑49.94％。

張秀君說，目前國內疫情雖較趨緩，但境外移入的案例仍偏高，因此仍呼籲民眾要接種疫苗才安全，目前中央已祭出獎勵制度，65歲以上打第1、2、3劑送500元超商禮券，18歲到64歲於10至31日打第1、2劑則送200元禮券，而縣府為鼓勵民眾踴躍接種，加碼18到64歲打第3劑送100元禮券。

「有需要的就來打！」張秀君強調，雖然此次速打站是為65歲以上長者開設，但在疫苗及醫療量能充足的考量下，也開放12歲以上第1至3劑隨到隨打，現場已做好明確分流措施，完全足以提供民眾施打疫苗的需求。

衛生局表示，除了屏東體育館速打站外，其他32鄉鎮的衛生所施打站也於10日、12日、15日提供65歲以上長者第3劑造冊施打，全縣第3劑造冊名單有3萬多人，而10日截至下午五5時許，速打站加鄉鎮衛生所，共施打4836人，診所持續施打中。