根據監院最新財產申報，行政院長蘇貞昌夫婦有土地10筆、建物4筆，存款1544萬餘元，相較1年前減少了1086萬元，據了解，蘇貞昌夫婦去年借貸給三女兒蘇巧純共800萬元。屢被點名代表民進黨參選台北市長的衛福部長陳時中，則擁有10筆土地、9筆建物，存款474萬餘元，夫婦倆借貸400萬元給長子購屋，並背負5053萬餘元貸款。

監察院今天發行廉政專刊182期，蘇貞昌夫婦於去年11月1日申報5筆土地、1筆建物，位於屏東縣屏東市、桃園市龜山區等地段，信託5筆土地、3筆建物，坐落於台北市中山區、桃園市龜山區等地段。

蘇貞昌去年申報的存款有1544萬3446元，相較1年前減少了1086萬餘元，並持有1張儲蓄型壽險，太太詹秀齡有5張儲蓄型壽險，兩者價值合計高達1121萬0033元，未申報有價證券、債券。值得注意的是，據了解，蘇貞昌夫婦在去年4月29日各自貸款給三女兒、二三設計創辦人蘇巧純400萬元。

衛福部長陳時中則申報1筆土地、2筆建物，信託9筆土地、7筆建物，坐落於台北市中正區、高雄市苓雅區、新北市汐止區等地段，持有現金18萬、存款474萬3050元，相較1年前，現金少了12萬，但存款多了115萬餘元。

此外，陳時中擁有1張儲蓄型壽險，太太孫琬玲則有3張儲蓄型壽險，共價值247萬3668元，債權部分為400萬元，據了解，陳時中長子陳思元向他借貸購屋，自2013年開始借貸。至於債務，陳時中夫婦共背負5053萬9844元貸款，用於購置自用住宅、房貸分期長擔。而太太孫琬玲還投資博齡牙醫診所300萬。

同時，陳時中也有價值30萬元高爾夫球證，而身為大提琴家的孫琬玲，則收藏2件樂器，1件珠寶，價值高達210萬元。