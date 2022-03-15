嗆朱立倫少蹭熱度 蘇貞昌再轟蔣萬安：猴子爬高才被看到紅屁股

國民黨立院黨團不滿行政院長蘇貞昌及其閣員屢次反質詢，已行文立法院長游錫堃，要求召開朝野協商主持公道，且不排除採取必要手段暫停總質詢以表達抗議。對此，蘇貞昌今表示，法律沒有規定不能反質詢。不過，針對蘇貞昌的回應，宅神朱學恒痛批，「的確，法律也沒有規定不能吃屎啊」。

蔣萬安上周在立法院質詢時，要求中央承諾「不再大停電」，蘇貞昌竟反酸「你祖父還說要反攻大陸」，事後蘇貞昌再批蔣萬安像「街頭小混混」，引發後續爭議不斷，國民黨團為此14日開擴大幹部會議，黨團幹部對蘇內閣屢次反質詢都表達不滿，認為應該表達立場，並要求游錫堃不能置身事外，必須召開朝野協商。

對此，蘇貞昌今（15日）赴立院備詢前受訪表示，他到立法院答詢是憲法規定，立法院所定的法律，從沒有說不能反質詢這幾個字，希望沒有本事就不要賣弄，「猴子自己爬得高才會被看到紅屁股」

聽完蘇貞昌的回應，朱學恒隨即在臉書發文表示，的確法律也沒有規定不能吃屎啊，法律是道德的底線，「你要突破底限你爽就好，不要氣那麼多天好嗎？管點正事啊」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「他的正事就是耍嘴皮」、「他的正事就是上台演戲給死忠的看啊」、「就是正事都不會做，只會罵人吵架啊」、「剩一張嘴，阿共打來還不是馬上落跑」。