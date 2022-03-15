王文淵指「電力不夠、缺電危機」 蘇貞昌：他就事論事

外傳台塑總裁王文淵在經濟部施壓下，請辭全國工業總會理事長。對此，行政院長蘇貞昌今表示，說政府可以對王文淵施壓、說經濟部長王美花對他施壓，這是太小看了王文淵董事長的行情。值得注意的是，面對王文淵表示台灣電力不夠、有缺電危機，蘇貞昌未予以否認，僅說王文淵一向就事論事。

303全台大停電，引爆工總內部風暴。擔任全國工業總會理事長的台塑總裁王文淵昨日請辭工總理事長，理由是工總祕書長蔡練生違背其指示，在303停電原因未釐清下，擅自發稿，他身為理事長卻無法阻止祕書長執行業務，決定辭職。事後傳出，工總是因經濟部施壓，才讓內部出現歧見。

對此，蘇貞昌今天赴立院備詢前，被問到「王文淵提到台灣有缺電危機，甚至認為台灣電力本來就不夠，院長怎麼看？」

蘇貞昌回應，王文淵董事長是一位非常專業、認真、有熱情的企業家，一向就事論事，「說政府可以對他施壓，說王美花對他施壓，這是太小看了王文淵董事長的行情。」