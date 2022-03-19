國民黨立委遭行政院長蘇貞昌在立法院反質詢，引發國民黨不滿，呼籲修法禁止反質詢。對此，蘇貞昌昨(18日)表示，立法院過去把官員當狗罵的時代應該讓它過去，且質詢的主動權在立委，又有免責權保護，這樣還要修法保護立委，會不會讓人家覺得這立委太弱了。對此，資深媒體人趙少康表示，「請問蘇大院長，整起事件中，蔣萬安有把任何人當狗罵？他只是代表人民向行政院長要一個不缺電的承諾，何來辱罵之有？」

趙少康在臉書指出，「對比蘇貞昌接連在議場罵鄭麗文委員『袂見笑』、嗆 鄭正鈐委員『吵死了』，批評傅崐萁委員可恥，又嗆蔣萬安委員是小混混、猴子屁股，真正言語粗鄙亂罵人的，就是蘇貞昌自己」，而蘇貞昌一句「把官員當狗罵的時代過去了」，代表他自己也知道，民進黨在野時，就是用這種心態對待執政的國民黨官員。

對比馬政府時期，趙少康說，當年馬政府時期的閣揆江宜樺面對民進黨砲火猛轟、言語批評，仍然謹守分寸，從未反質詢立委，更不會用不雅詞彙攻擊立委，有一幕令他印象深刻，當江宜樺被問到「挨罵會不會覺得委屈時？」他以「狂風暴雨之中前進，接任之前不是沒有心理準備」，即使心裡委屈，也不會表露出來，況且也沒時間想來回應，這才是一個行政院長的氣度、人民公僕該有的謙卑。