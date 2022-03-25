台中東勢鎮的資深音樂人邱晨（邱憲榮）昨病逝，享壽72歲，邱晨是80年代丘丘合唱團創團吉他手，〈就在今夜〉、〈河堤上的傻瓜〉、〈為何夢見他〉等經典作品，更是民進黨黨旗歌〈綠色旗升上天〉的創作者之一；民進黨今發文，感謝他為音樂與鄉土的付出。

民進黨指出，音樂才子邱晨生前熱愛台灣這塊土地，中年後返鄉投入社會運動更參與民主，1986年，民進黨創立，邱晨與邱垂貞共同製作了民進黨黨旗歌〈綠色旗升上天〉，2003年更代表民進黨投入東勢鎮鎮長選舉。

民進黨說，離開丘丘合唱團後，邱晨在1987年發行具有報導音樂概念的《特富野專輯》，以社會新聞中的「湯英伸事件」譜寫、製作，關懷社會時事，1989年，邱晨為鄭南榕自焚事件寫下紀念歌〈南國的大榕樹〉，也曾與邱垂貞一同創作〈新牽亡歌〉，號召民眾「唱倒萬年國會」，近年也回歸母語，投入客家音樂的創作，晚年並參與客語電影及電視劇演出，在螢光幕留下動人的身影。

民進黨強調，感謝邱晨為台灣音樂以及民主一路上的付出，前輩愛鄉土的精神與實踐，民進黨將繼續傳承下去。