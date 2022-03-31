民進黨基隆市議員提名第一波公告 4區提名7人 11:342022/03/31 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆民進黨議員提名，第一波名單已公布，4個選區總共提名7人。（民進黨基隆市黨部提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨基隆市黨部議員提民公告。（民進黨基隆市黨部提供／陳敬哲基隆傳真） 民進黨基隆市議員提名，30日在市黨部執行委員會通過第1波名單，中正區提名張顥瀚、信義區提名陳宜與陳軍佐、仁愛區提名鄭文婷與童子瑋、中山區提名張秉鈞與施偉政，安樂區與七堵區將等民調結果公布，中正區將徵召候選人1名， 至於暖暖區與平地原住民提名，4日民進黨基隆市黨部已對外宣布，配合市長提名人彈性合作，如果有特殊狀況將授權執委會保留。 綠定議員民調期程 初選４人退出 綠營民雄鄉長民調出爐 議員黃芳蘭出線角逐 #提名 #民進黨 #基隆市議員 #中正區 #7人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠營直轄縣市議員民調時程出爐 高雄廝殺4／11登場 15:152022/03/30 政治 藍營提名競選連任新竹縣長 楊文科：打造美國矽谷 15:192022/03/30 政治 藍桃議員登記截止 5政壇長青樹讓位 19:482022/03/30 政治 第17屆‧2022愛心獎現正接受提名 09:002022/03/31 生活 18歲公民權修憲綁大選 朱促先修公投法 04:102022/03/31 政治要聞 綠營民雄鄉長人選民調 黃芳蘭勝出 04:102022/03/31 地方新聞 藍綠點將 第二波縣市長提名拍板 04:102022/03/31 政治要聞 蔡英文才保證「全力穩定供電」士林又停電 網友炸了 10:132022/03/31 政治 2022誰來做老大》台南市長 若取得無黨籍支持 謝龍介恐威脅黃偉哲 04:102022/03/30 政治要聞 拚搏宜蘭縣長! 民進黨提名江聰淵 朱立倫：地方認同林姿妙 16:502022/03/30 政治 修憲複決綁九合一 馬轟民進黨做法卑鄙 04:102022/03/30 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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