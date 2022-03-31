民進黨基隆市黨部議員提民公告。（民進黨基隆市黨部提供／陳敬哲基隆傳真）
民進黨基隆市黨部議員提民公告。（民進黨基隆市黨部提供／陳敬哲基隆傳真）

民進黨基隆市議員提名，30日在市黨部執行委員會通過第1波名單，中正區提名張顥瀚、信義區提名陳宜與陳軍佐、仁愛區提名鄭文婷與童子瑋、中山區提名張秉鈞與施偉政，安樂區與七堵區將等民調結果公布，中正區將徵召候選人1名，

至於暖暖區與平地原住民提名，4日民進黨基隆市黨部已對外宣布，配合市長提名人彈性合作，如果有特殊狀況將授權執委會保留。

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