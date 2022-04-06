藍營第一場 中市議員14選區提名全民調決定 17:002022/04/06 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨台中市議員第14選區將採全民調初選提名，台中市黨部主委林敏霖說，這是國民黨全國第一場議員初選民調。(資料照片／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨台中市議員第一梯次領表登記日前結束，開放登記的9個選區中僅第14選區登記人數超過提名人數，台中市黨部今天召開「登記同志民意調查說明會」，確定將於4月8日、9日舉辦民調，提名方式採全民調決定，這也是國民黨全台第一場市議員初選民調。 市黨部主委林敏霖指出，第14選區（東勢、石岡、新社、和平）有2人登記，分別是東勢區福隆里長吳振嘉、前國民黨青年團總團長劉昱佑，經溝通協調後，2人都同意採民調方式決定初選提名人選。 政黨初選淪燒錢競賽 民眾黨提案修法納管 高雄左楠市議員一級戰區 藍新人領表喊團結 #選區 #14 #決定 #民調 #提名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被稱「很弱」已遭選策會排除提名 羅智強1字回應 15:572022/04/06 政治 羅智強宣布參選桃園市長 魯明哲盼正向競爭非負面對撞 12:272022/04/06 政治 賴峰偉召開防疫會議 決定25日澎湖花火節如期舉辦 11:512022/04/06 生活 屏東初選今晚起民調 小編一篇文引暴動 周春米親自回應了 11:552022/04/06 政治 社評／俄烏戰爭給操弄仇恨政客的警示 04:102022/04/06 焦點新聞 地方反應羅智強太弱 黃健庭：桃園提名不排除徵召民調最高者 14:582022/04/06 政治 今起民調對決 民進黨誰戰屏東8日揭曉 04:102022/04/06 政治要聞 羅智強：參選桃園不變 沒提名就輔選 04:102022/04/06 政治要聞 即起辭黨職！羅智強深夜震撼宣布「參選桃園市長」 數萬網友激動狂喊1字 07:232022/04/06 政治 2022誰來做老大》南投縣議員 藍軍首波提名出爐 綠營2選區待民調 04:102022/04/06 政治要聞 看到羅智強宣布參選 媒體人不忍了吐一句真言 網：大快人心 07:442022/04/06 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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