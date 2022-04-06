國民黨台中市議員第一梯次領表登記日前結束，開放登記的9個選區中僅第14選區登記人數超過提名人數，台中市黨部今天召開「登記同志民意調查說明會」，確定將於4月8日、9日舉辦民調，提名方式採全民調決定，這也是國民黨全台第一場市議員初選民調。

市黨部主委林敏霖指出，第14選區（東勢、石岡、新社、和平）有2人登記，分別是東勢區福隆里長吳振嘉、前國民黨青年團總團長劉昱佑，經溝通協調後，2人都同意採民調方式決定初選提名人選。