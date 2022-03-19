國家級網軍？「國發會IP」攻擊藍營遭質疑 蘇貞昌：政府絕對沒有養網軍

國民黨新北市議員葉元之日前上傳kuso影片「中央流行停電指揮中心」，引來網友在PTT批評，葉元之發現網友IP竟來自行政院國發會，痛批執政黨在公部門養網軍。行政院長蘇貞昌今（19）日回應，政府絕對沒有養網軍。葉元之隨後再發文諷刺，蘇貞昌連神明都敢騙，現在騙社會大眾，說政府不會養網軍，你相信嗎？

葉元之表示，記者問蘇貞昌是否有在調查，蘇貞昌卻不正面回答，只說政府不會養網軍，他曾在神明面前說不選第三次新北市長，但後來還是選了。連神明都敢騙了，現在騙社會大眾，政府沒網軍，你相信嗎？

葉元之說，行政院小編曾被記者抓包在立法院做圖攻擊在野黨，這不就是養網軍的鐵證？其實蘇貞昌只要下令徹查用國發會IP上網的是誰就好，為什麼不敢做？上次改林秉樞維基百科的帳號都被查出來，這次不查，一定有不可吿人之處。

葉元之再批，蘇貞昌說政府預算一分一毛都受立法院審查、同意，無法養網軍。但實際上，之前農委會1000多萬的網路標案，有立委要調查，農委會竟以機密會議方式進行，比國防武器還謹慎，農委會在秘密會議中連工作KPI都提不出來，根本看不出外包廠商如何執行經費，這叫受監督？說謊不打草稿！