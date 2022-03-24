1個善舉讓萬人狂讚！台南1名網友日前發現路邊有輛停妥轎車的車窗沒關緊，因當時正在下雨，他因此將「塑膠袋」攤開後黏在車上，用以擋雨，照片曝光後吸引超過1.2萬人按讚，網友紛紛刷一排留言「好人一生平安」。

該網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他日前在台南市東區麗都市場附近的停車場發現1輛轎車的右後方車窗沒有關，因為當時是下雨天，他於是將塑膠袋攤開後黏在對方的車窗上，事後曝光照片稱「下雨天，你的愛車窗戶沒關，已經幫你用塑膠袋把窗戶遮起來了！」

台南1名網友日前發現路邊有輛轎車的車窗沒關緊，因當時正下雨，他因此將「塑膠袋」攤開後黏在車上，照片曝光吸引超過1.2萬人按讚。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

照片曝光後網友紛紛喊說原PO的行為超溫暖，狂刷一整排的「好人一生平安」也有人說「樓主真有愛心，一生平安」、「真有佛心來著，車主好福氣遇到好人」；原PO之後也在留言處補充說「雖然我不知道窗戶沒關是多久的事情了，但是早上我下班，既然看到了就不能不理了」。

2年前同樣在台南市，也有民眾發現有車主忘記關車窗，也用塑膠袋幫忙蓋上，並留下紙條寫「已幫你封起來，以後記得門要關上」。