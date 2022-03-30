「遇到神經質鄰居該怎麼辦」，有名網友在臉書發文，他表示工作關係晚下班，半夜洗澡才5分鐘，被鄰居嫌太吵要報警提告，他列舉刁鑽鄰居嫌吵事項，包括半夜沖馬通聲、走路太大聲，他無奈該怎麼對付這種鄰居；網友則回應「叫他搬去山上」、「請鄰居去公墓住」。

一名網友在臉書社團「爆料公社『官方粉專專屬』」發文，他因為工作關係，回家時間比較晚，因此經常在半夜洗澡，卻被隔壁鄰居以太吵理由要報警提告，他非常無奈表示自己洗澡才5分鐘，也不會唱歌，這樣都被嫌吵，刁鑽的鄰居還曾敲他房門，警告他走路聲音太大，甚至要他半夜別上廁所，因為沖馬桶生太大聲吵到鄰居睡覺。

他因工作關係晚下班，半夜洗澡遭鄰居嫌吵要報警，無奈表示洗澡才5分鐘。（翻攝自爆料公社『官方粉專專屬』）

貼文一出，網友紛紛回應「遇到神經質鄰居」、「隔音這麼差嗎」、「怕吵就不要住大樓，你洗你的不用鳥他」、「不能撇大條？難道要拉他家門口」、「千金買房萬金買鄰」、「叫他搬去山上！人煙稀少」、「鄰居應該要努力買透天厝」、「請你的鄰居去公墓住？那邊可能比較安靜」。

另外也有許多網友認為原PO鄰居太神經質，也分享聽過各種鄰居家的吵雜聲，「每天半夜洗衣服」、「孫子跟阿嬤告狀媽媽不給玩電腦」、「樓上不分日夜拖家具，拖瓦斯桶，敲牆壁敲地磚聲」、「樓上大半夜突如其來咳嗽嘆氣聲」、「老人家，早上出門拿拐杖用力敲地板10分鐘，邊走邊敲」。