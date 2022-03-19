車主行經桃園某路段，見前方綠燈欲通過，突然有位闖紅燈路人在斑馬線小跑步欲通過。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

車主行經桃園某路段，見前方綠燈欲通過，突然有位闖紅燈路人在斑馬線小跑步欲通過。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

車主行經桃園某路段，見前方綠燈欲通過，突然有位闖紅燈路人在斑馬線上停住怒瞪車主。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

一段1分多鐘行車紀錄器畫面曝光，有名車主行經桃園市某路段時，看見前方綠燈欲通過，卻見左前方有位男子闖紅燈走在斑馬線上，當兩者快接近路口時，男子從小跑步突然停下「僵直」，雙手叉胸怒瞪車主，此時車主趕緊踩煞車停住，男子才繼續向前移動；網友怒批「被帝王條款帶壞的臺灣雕」、「要碰瓷？」。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並上傳一部1分多鐘行車紀錄影片，他在貼文寫下「遇到調皮行人，闖紅燈還傲嬌的想被我撞，才不會上當」；從行車紀錄器畫面可見原PO行經桃園市某路段時，前方路口顯示綠燈，可見有位男子闖紅燈，先是緩行在斑馬線上，到路口中間小跑步欲通過，眼看原PO車子越來越近，男子便索性停下「僵直」雙手叉胸前怒瞪，看著原PO車子停下，男子才繼續往前移動。

畫面一出，網友紛紛開罵表示「看到他那付傲嬌的模樣，油門不踩下去會對不起社會大眾」、「他應該是想賺一些外快」、「我一定大喇叭給他叭下去」、「你有注意路口很棒」、「人不要臉天下無敵」、「還以為可以看到療癒的畫面」、「被帝王條款帶壞的臺灣雕」、「那麼想念棺材」、「他只是懷疑車主故意不禮讓他，卻沒發現自己先違規」、「要碰瓷？」、「他想學方唐鏡，撞我啊笨蛋」、「其實是行人違規」、「移動神主牌」。