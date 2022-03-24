北市林森北路爆砍殺案 男子送醫急救 疑「酒店經紀」起糾紛 22:412022/03/24 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑似酒店經紀公司糾紛，台北市1名男子中刀送醫，警方正追緝行凶者。（胡欣男攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局24日晚間10時許獲報，林森北路某大樓10樓，有2名男子遭人持刀砍傷，緊急送馬偕醫院急救，並無生命危險。轄區警方趕往調查，初步了解，疑似酒店經紀公司糾紛所致，目前正追緝行凶的嫌犯中。 車行股權糾紛 男闖火鍋店連轟3槍 女按摩師做2300元「半套」服務 2男客還未付錢遭逮獲 #酒店經紀 #糾紛 #林森北路 #砍殺 #2男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史上最貴溪蝦1隻1萬5 台東2男嘴饞電魚下場超慘 12:352022/03/17 社會 空軍上士遭撞死影片曝光 酒店經紀落跑1小時 妻淚喊：怎麼會這樣 10:552022/03/18 社會 假交易真詐財起糾紛大噴辣椒水 中市警追到台東14小時逮5人 09:522022/03/18 社會 身分曝光！軍人休假返家 慘遭酒店經紀開賓士撞飛奪魂 09:402022/03/18 社會 職軍遭酒店經紀撞死相驗出爐 女兒剛出生9個月 妻掩面痛哭 18:302022/03/18 社會 10年前酒駕已被吊照 酒店經紀開賓士撞死職軍20萬交保 18:172022/03/18 社會 爛醉正妹酒醒「全身排泄物、私密照瘋傳」怒告友人結果曝 19:232022/03/09 社會 南榮國中傳霸凌 校方：香菸栽贓糾紛 04:102022/03/20 地方新聞 驚悚畫面曝！逆子與母起口角提15公升汽油燒家 釀4人傷 11:422022/03/24 社會 台電驚爆情殺案 女遭男同事尖刀刺殺 腹部噴血慘死 12:542022/03/22 社會 感情糾紛相約談判遭割傷 大安警逮情侶檔送辦 12:022022/03/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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