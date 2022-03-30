在汽車旅館找到鍾男車輛。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名鍾姓男子自稱幫人收款，清晨3點多獨自開車到前金區，卻出現2名男子上了鍾男的車，途中發生口角，2人將鍾男丟包，警方獲報後鎖定江姓、陳男涉案，循線在左營一間汽車旅館逮獲2男，但卻在車上搜出許多毒品，江、陳稱毒品是鍾的，因此糾紛原因是否因毒品買賣產生財務糾紛尚待進一步調查釐清。

22歲鍾姓男子30日凌晨3時，到仁武區仁美派出所報案，自稱自己受簡姓友人委託，獨自駕駛自小客車到前金區自強一路附近幫忙收取1萬元款項，到達時，2名陌生男子突然上車，向他表示要親自找簡男談討債務問題，雙方於途中因不明發生口角，鍾男慘遭丟包。

新興分局獲報後，掌握並鎖定2名涉案人身分及行蹤追緝中，並於30日9時15分前往左營區一間汽車旅館找到藏匿的36歲江姓男與71歲的陳姓男子，並於現場查扣報案人鍾男白色自小客車，並在車上搜獲31包毒品咖啡包及1小包K他命，不過，依照現場查扣的證物，不排除是與毒品買賣產生財務糾紛，仍待進一步調查釐清，全案朝妨害自由與毒品罪方向偵辦。