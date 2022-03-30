新北土城驚傳槍響！警盤查毒蟲遭反抗。

今(30)日下午3時許，新北市土城區驚傳槍響，金城派出所2名員警巡邏時，見一名男子形跡可疑，便上前盤查，1名員警驚見男子駕駛座下有把槍，男子竟突然持槍朝向員警作勢開槍，員警立即對空鳴槍並奪下槍枝，當場壓制逮捕男子，並在搜出海洛因、安非他命等毒品，以及槍枝證物，全案依毒品、槍砲及妨害公務罪嫌移請偵辦。

新北市土城區金城派出所2員警於今(30)日下午3時20分巡邏到立德路2號前，見一名形跡可疑男子，於是向前攔下盤查，員警突發現男子駕駛座下有把槍，男子見槍枝被發現，則持槍朝向員警作勢開槍。

員警見狀閃避並立即對空鳴槍嚇阻，並將男子手上槍枝奪下，後續警力到場支援，協助將男子壓制逮捕，並在男子車內發現海洛因；安非他命及槍枝1把，全案將依毒品、槍砲及妨害公務罪嫌，將男子移送新北地檢署偵辦。

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