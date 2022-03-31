民宅藏毒品分裝廠！警攻堅查獲霰彈槍 他睡死狼狽遭逮

警方攻堅時，曾嫌僅穿著內褲還在房內呼呼大睡。（新莊警分局提供）

警方查扣毒品咖啡包317包、研磨器、封膜機外，另外查扣霰彈槍1支、改造手槍1支等證物。（新莊警分局提供）

曾姓男子涉嫌於新北市三峽區某民宅分裝販賣新興毒品，新莊警分局獲報30日前往查緝，警方上門時曾嫌僅穿著內褲在房內呼呼大睡，除查扣毒品咖啡包317包、研磨器、封膜機外，另外查扣霰彈槍1支、改造手槍1支等證物，訊後依法送辦。

警方調查，曾嫌利用三峽某民宅作為掩護，暗中從事分裝販賣新興毒品，新莊警分局獲報與刑大偵六隊共辦，30日見時機成熟報請檢察官指揮，持搜索票前往搜索。

警方攻堅時，曾嫌僅穿著內褲還在房內呼呼大睡，絲毫未察覺警方上門，警方在場查扣毒品咖啡包317包、研磨器、封膜機，另外，還有霰彈槍1支、子彈5顆、改造手槍1支、子彈14顆）、改造工具1批、土製爆裂物6個等證物。

新莊警分局表示，經警方長期蒐證，見時機成熟，報請新北檢閏股檢察官高罩佑指揮，與刑大偵六隊組成專案小組，於昨日晚間持新北地院核發之搜索票執行搜索，在三峽區一處民宅內查緝曾嫌到案。

新莊警分局長林温柔強調，毒品危害治安甚鉅，販賣毒品，更是害人害己，警方將持續強力阻絕毒品流竄及斬斷來源，及時攔截避免流入市面，並積極溯源查察毒品來源，淨化轄區治安。

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