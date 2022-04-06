1名通緝犯被友人騎機車搭載，行經後龍鎮中華路時遇到巡邏警車慌忙跳車逃跑，數度摔倒。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名通緝犯被友人騎機車搭載，行經後龍鎮中華路時遇到巡邏警車慌忙跳車逃跑，數度摔倒。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名通緝犯被友人騎機車搭載，行經後龍鎮中華路時遇到巡邏警車慌忙跳車逃跑，員警尾隨追趕順利逮捕通緝犯。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名公共危險通緝犯，日前由友人騎機車搭載行經苗栗縣後龍鎮中華路，剛好被駕車巡邏經過的竹南警分局大山派出所長倪建彰、警員葉裕豪撞見，通緝犯一見警察就緊張跳車逃跑，官警尾隨追趕，嫌犯還因緊張數度摔倒，最後警方追捕百餘公尺後順利制伏逮捕通緝犯解送歸案。

大山所所長倪健彰、警員葉裕豪是在日前駕駛巡邏車巡視轄區，在巡經後龍鎮中華路與中龍街口時，看見路口有1輛機車，後方乘客未依規佩戴安全帽，警方上前示意機車騎士靠邊停，原只想開單取締未戴安全帽，未料乘客一看見警車，就緊張地跳車徒步逃跑，警方查覺不對立即尾隨追趕。

男子在慌亂中不慎數度跌倒，隨即起身鑽過後龍火車站鐵路高架橋下的塑膠網，逃竄到裡面的停車場，葉員見狀立即下車以衝百米的速度狂奔追補，雙方追逐近百公尺後，男子敵不過員警，再次失去重心摔倒，束手就擒。

警方當場查證身分，才發現男子是因涉不能安全駕駛案通緝犯，遇到認真巡邏的員警當場栽了，警方隨帶回派出所於詢後解送歸案。