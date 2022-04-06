通緝犯王男駕贓車自撞護欄。（翻攝畫面）

通緝犯王男駕贓車自撞護欄，昏迷送醫。（翻攝畫面）

新北市板橋警分局巡邏員警今（6）日凌晨在文化路、公館街口發現失竊自小客車，員警上前盤查，詐欺通緝犯25歲王姓男子拒檢加速逃逸，員警一路追捕至台65線匝道，王男自撞護欄後昏迷，員警破窗後救出王男送醫，目前因眼角傷勢在醫院手術縫合，全案將以詐欺通緝、竊盜罪嫌偵辦。

通緝犯駕贓車拒檢逃逸 自撞昏迷送醫

今天凌晨4時40分許警方在板橋文化路、公館街口發現行駛中贓車，員警上前示意駕駛靠邊接受盤查，但駕駛王男拒檢趁隙加速逃逸，員警遂開啟警示燈、鳴警笛追捕，並呼叫線上警力攔截圍捕。

王男沿途高速行駛，警方一路從公館街追趕至南雅南路，再右轉上台65線匝道，王男疑左轉往土城方向逃逸時失控，衝撞高架橋護欄，因撞擊力道猛烈，王男當場昏迷。

警方隨後趕至，破窗將王男救出，見其右眼角及右腳因撞擊受傷，立即通報119將王男送往亞東醫院救治，目前王男意識清醒，正在手術縫合撕裂傷。警方將待王男無礙後偵訊，依竊盜罪嫌、詐欺通緝偵辦移送。