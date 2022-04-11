影》毒蟲遇臨檢飛車逃逸 遭圍捕突癲癇發作疑卸責

新北市海山警分局巡邏員警今（11）日清晨5時許攔查一輛可疑自小客車，從板橋區縣民大道追捕至環河西路攔下，員警在車內查獲5包海洛因，駕駛43歲王姓男子突然疑似癲癇發作，警方緊急將他送醫，但醫生檢查後一切正常，隨後帶回依法偵辦。

員警在板橋縣民大道、民權路口發現一輛自小客車行進間左右偏疑，員警趨前向該車示意停下受檢，駕駛拒絕配合，加速逃逸，員警騎車並呼叫線上警網攔截圍捕，終於在民生路、環河西路口將該車攔下。

員警目視腳踏墊上有數包不明粉末，喝令駕駛王男及車內64歲沈男、52歲林男下車受檢，王男卻突然出現疑似癲癇症狀，員警急召救護車將其送醫，並控制其他2人行動，經檢驗不明粉末為海洛因。

王男送往部立台北醫院後，院方檢查王男身體狀況一切正常，警方遂將他帶回偵辦。3人均否認持有毒品，偵訊後依違反毒品危害防制條例移送新北檢偵辦。

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