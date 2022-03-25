北市男遭當街圍毆砍傷 丟包三總 警鎖定7惡煞緝凶

24歲林姓男子，25日凌晨1時許，在北市南港區昆陽路遭多名男子毆打，背部、手部被砍傷，歹徒行凶後將林男強壓上車，將他載至內湖三總後命他自行下車就醫，所幸沒有生命危險。

警方調查，嫌犯分乘一輛廂型車、自小客車到場，圍毆林男約10分鐘後將他載到醫院丟包，警方目前已掌握涉案車輛及7名嫌犯身分，積極追緝中並釐清行凶動機。