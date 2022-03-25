影》北市男遭當街圍毆砍傷丟包三總 警鎖定7惡煞緝凶 20:182022/03/25 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市男遭當街圍毆砍傷 丟包三總。（翻攝影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市男遭當街圍毆砍傷 丟包三總 警鎖定7惡煞緝凶 訂閱影音： 中時新聞網 24歲林姓男子，25日凌晨1時許，在北市南港區昆陽路遭多名男子毆打，背部、手部被砍傷，歹徒行凶後將林男強壓上車，將他載至內湖三總後命他自行下車就醫，所幸沒有生命危險。 警方調查，嫌犯分乘一輛廂型車、自小客車到場，圍毆林男約10分鐘後將他載到醫院丟包，警方目前已掌握涉案車輛及7名嫌犯身分，積極追緝中並釐清行凶動機。 下藥害死1男 迷魂雙女盜判17年 手術沾黏害求孕婦人切輸卵管不能生了 北市聯醫醫師判賠44萬 #北市 #惡煞 #圍毆 #三總 #丟包 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 職軍遭酒店經紀撞死相驗出爐 女兒剛出生9個月 妻掩面痛哭 18:302022/03/18 社會 恐怖女情人不滿分手 砸車、潑漆、縱火毀前男友家 15:312022/03/16 社會 新營警盤查失竊貨車險遭撞 射擊左前輪2槍制止追緝中 00:192022/03/13 社會 吃檳榔開車酒測超標起訴 法官因這理由判無罪確定 09:022022/03/18 社會 高雄連鎖火鍋店驚爆槍響 男顧客胸口手臂中彈 兇手逃逸 22:352022/03/19 社會 賓士後座男中彈恐成植物人 網卻酸「怎沒打死」母崩潰了 21:352022/03/12 社會 台大醫準研究生誘拍80少女裸照 判104年要坐牢了 11:072022/03/18 社會 運將擦撞賓士肇逃 乘客夫妻挺孕肚持刀恐嚇勒索 13:152022/03/04 社會 買大麻2次放鳥 約賣家談判刺他10餘刀慘死 10:172022/03/09 社會 查辦林秉樞網軍破口 檢調輕放 04:102022/03/19 政治要聞 駭人！ 新竹婦打麻將到一半 突遭男持刀剁頭慘死 10:392022/03/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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