前年林姓男子在台北市南港區遭警攔查，他酒精濃度達每公升0.27毫克遭移送法辦，檢方依公共危險罪起訴，台灣高等法院維持一審判決，認定林男有嚼食含有酒精成分之檳榔結束未滿15分鐘的可能，員警酒測未全程連續錄影也提供漱口機會，判決林男無罪確定。

檢方起訴指控，2020年9月14日晚上林男在台北市內湖區飲酒，並在酒後開著營業小客車，行經南港區三重路與三重路巷口被警攔查，林男接受吐氣酒精測試其吐氣酒精濃度達每公升0.27毫克涉犯公共危險罪。

林男主張因有嚼食檳榔習慣才會酒測超標，否認酒後開車，士林地方法院一審將林男判決無罪，檢提上訴主張，林酒測時嘴裡並無檳榔，且他本身有飲酒習慣，應可分辨檳榔是否含有酒精，他酒測前選擇嚼食含有酒精成分之檳榔，主觀上仍有飲酒後駕車的犯意。

高院認定林男在接受酒精測試前，確有嚼食含有酒精成分之檳榔結束未滿15分鐘之可能，但警員對被告實施酒精測定時，未全程連續錄影，亦未確認有無食用檳榔及結束是否已滿15分鐘，復未提供林男漱口機會。

高院指出，林男測得呼氣中酒精濃度每公升0.27毫克之數值，無法排除是口腔內殘留之酒精成分所導致，檢察官所舉之事證即仍有合理之懷疑存在，依罪證有疑，利歸被告原則，不能逕認被告犯罪，駁回檢方上訴、判決林男無罪確定。