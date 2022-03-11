鍾母今（11日）在醫院外泣訴，警方執法過當，是朝著擋風玻璃射擊。（葉書宏攝）

鍾母今（11日）在醫院外泣訴，警方執法過當，是朝著擋風玻璃射擊。（葉書宏攝）

在車上的洪姓男子身上沾滿鍾姓男子的血跡。（葉書宏攝）

在車上的洪姓男子身上沾滿鍾姓男子的血跡。（葉書宏攝）

新北市中和區10日深夜11時許發生警匪追逐，27歲鍾姓男子頭部中彈送醫，目前仍未脫離險境。鍾母今（11日）在醫院外泣訴，警方執法過當，是朝著擋風玻璃射擊，所長還坦承員警是誤射，子彈貫穿腦部，救活了也成植物人。警方則否認誤射說法，基於保護他人生命、財產安全才開槍。

警方調查，林男昨深夜11時許，駕駛懸掛假車牌的賓士搭載21歲藍姓女子、29歲洪姓男子及鍾男要前往永和區某酒吧飲酒，車輛行經中和區中正路與南山路口時遇警盤查。

林男未停車受檢反而加速逃逸，警員追捕過程中連開3槍，林男最後將車輛停放於圓通路巷弄內，自行跑出巷弄呼叫警方救援，鍾男頭部中彈，目前仍在雙和醫院急救中。

鍾母泣訴，兒子根本沒有前科，卻被媒體報導成多項前科，兒子昏迷指數5、生命跡象存活率只有10，醫師告知她們要有心理準備，子彈貫穿腦部，腦部無法做任何動作，即使救活了也變成植物人。

鍾母質疑，警察執法不當，警方說對著輪胎射，但根本就是朝著擋風玻璃射擊，怎麼會這樣？所長還承認說警員是誤射，兒子根本沒有前科，但媒體這樣報導是二度傷害，兒子本來是一個很可愛的暖男，下班想要跟朋友去聚聚，就出事了。

至於兒子被通報為失蹤人口，鍾母說，兒子遇到詐騙集團，被騙了上百萬元，自己也接到恐嚇電話，所以才會報警通報失蹤人口。

在車上的洪姓男子說，根本沒有臨檢站或攔查，就警車響警報要求靠右停，根本沒有衝撞民眾車禍或民眾，警察從頭到尾都在車後方，何來有衝撞警員的說法，林男車上也沒有任何違禁品，就只是無照駕駛和網購偽造車牌而已，就因為警察開槍，就誤導媒體報導成這樣，根本就沒有衝撞，若真的要逃逸，林男還自己去巷口通知警方。

中和警分局表示，犯嫌拒檢逃離後沿路連續闖紅燈危險駕駛，警方沿路尾隨，至中正景平路口，該車衝撞停等紅燈車陣車輛，顯然造成用路人危害，同仁基於保護他人生命、財產安全，選擇較小之危害方式，朝該車左後車輪擊發3槍，欲嚇阻該車繼續衝撞行為，但該車仍持續高速行駛逃離現場。