新北市中和10日發生警匪追逐，拒檢車輛遭警方連開3槍，鍾姓男子意外頭部中彈，其母親泣訴「兒子是暖男」，控訴警方執法過當（民眾提供）

新北市中和10日深夜發生警匪追逐，1輛車拒檢逃逸，警方連開3槍，在後座的鍾姓男子意外頭部中彈，急救後恐成植物人，鍾男躺在病床的急救照曝光，母親出面泣訴「兒子本來是很可愛的暖男，如今一動也不動」，控訴警方執法過當；不過1名資深巡佐表示，如果同仁真為此吃上官司賠款，「以後應該沒人敢再有甚麼執法衝勁了」。

警方調查，林男昨深夜11時許，駕駛懸掛假車牌的賓士搭載21歲藍姓女子、29歲洪姓男子及鍾男要前往某酒吧，行經中和區中正路與南山路口時遇盤查，林男未停車受檢逃逸，賓士車最後駛入圓通路巷弄，警員追上前連開3槍，車輛最後才停下來，而坐在右後座的鍾男頭部中彈，目前仍在急救中

鍾男母親泣訴，兒子根本沒有前科，卻被媒體報導成多項前科，兒子昏迷指數5、生命跡象存活率只有10，醫師告知她們要有心理準備，子彈貫穿腦部，腦部無法做任何動作，即使救活了也變成植物人；質疑警察執法不當，警方說對著輪胎射，「但根本就是朝著擋風玻璃射擊，怎麼會這樣？所長還承認說警員是誤射」。

鍾男母親說，兒子本來是一個很可愛的暖男，下班想要跟朋友去聚聚，就出事了。對此據ETtoday報導，1名資深巡佐感無奈表示，如果開槍同仁為此吃官司還要賠鉅款，「我想以後應該沒人敢再有甚麼執法衝勁，因為車上有沒有違禁品，或是車上的人物到底是何身份，沒有停下來查，誰知道？」