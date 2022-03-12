27歲乘客鍾姓男子頭部中彈送醫，尚未脫離險境。（家屬提供）

新北市中和區10日深夜11時許發生警匪追逐，29歲林姓男子駕駛懸掛假車牌的賓士車逃逸，警員連開3槍，造成27歲乘客鍾姓男子頭部中彈送醫，尚未脫離險境。鍾母11日泣訴指控警方執法過當，今（12日）再度表示，看到網路留言謾罵真的心力交瘁，對兒子及自己也是二度傷害，盼社會多一點溫暖，不排除會申請國賠、提告。

鍾母表示，女兒給自己看了臉書中許多指責謾罵，兒子在3歲時自己就和他的生父離婚，一人獨自撫養2個孩子，後來因為經濟因素，把兒子委托給二位住在台北的姑姑照顧！自己沒有寵兒，會把他托給姑姑是希望他獨立、堅強！

鍾母表示，新聞播出後社會觀感不佳，認為自己竉兒才會這樣，怎麼還臉指責員警，這已經對自己及兒子二度傷害，並表示警察舉槍的方向明顯不是朝輪胎，是朝後座連開，玻璃也有很明顯彈孔，不排除未來會申請國賠及提告求償。

據悉，林嫌10日深夜11時許，駕駛懸掛假車牌的賓士搭載21歲藍姓女友、29歲洪姓男子及鍾男要前往永和區某酒吧飲酒，車輛行經中和區中正路與南山路口時遇警盤查。

林嫌未停車受檢反而往中和市區逃逸，雙方追逐約5公里，耗時約20分鐘，警員在景平路上朝車尾連開3槍，坐在右後座的鍾男頭部中彈，林嫌最後將車輛停放在圓通路巷弄內自行向警方求救。鍾男右腦中彈，緊急送往雙和醫院急救，昏迷指數5，目前尚未脫離險境。

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