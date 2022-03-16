中天新聞台前年報導黑衣人霸凌女學生的新聞，卻遭國家通訊傳播委員會(NCC)裁罰40萬元，中天電視認為不當提告，台北地方法院更一審認為，NCC的諮詢委員不到一半出席就開會，出席會議的組成有程序瑕疵，判決中天勝訴、撤銷40萬元處分。可上訴。

2019年8月30日中天新聞台「中天0600晨報破曉新聞」節目，播出「狂甩12個巴掌黑衣人入侵校園霸凌女學生」為標題的相關內容，NCC認為中天違反《衛星廣播電視法》，去年10月19日裁罰40萬，中天不服，提起行政訴訟.

台北地院行政訴訟庭駁回，案經上訴，台北高等行政法院認定，北院不讓中天調閱NCC諮詢會議的紀錄，違背憲法保障的正當法律程序，廢棄原敗訴判決，發回北院行政訴訟庭，詳為調查，另做適法裁判，北院行政訴訟庭更一審由法官黃子溎承審。

法官黃子溎認為，NCC為了擴大公民參與及廣納社會多元觀點，在專業觀念上與社會脈動與時俱進，設有諮詢會議，諮詢會議置諮詢委員39至51人，由專家學者、公民團體代表、內容製播實務工作者等組成，諮詢委員名單中遴選19人與會，遴選委員至少有二分之一出席才能開會。

法官指出，2020年6月30日NCC召開的諮詢會議，由主任委員遴選28人組成諮詢會議，須至少有二分之一即14人委員出席，但該次會議僅有13名委員出席，該諮詢會議組成之程序自有瑕疵，是NCC所為原處分有違誤，撤銷對中天40萬元的裁罰。可上訴。