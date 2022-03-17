鏡電視新聞台籌設過程烏煙瘴氣，高層經營者人事更迭全無章法，且可能涉及不當交易，奇怪的是，對特定新聞台總是吹毛求疵到近乎病態找碴的國家通訊傳播委員會（NCC），這回不但對鏡電視新聞台種種不合規定的狀況不聞不問，甚至外傳NCC還向鏡電視新聞台創台董事長裴偉私下報告與該台未公開的調查資訊，彷彿裴偉是陳耀祥的頂頭上司，NCC實在是丟人現眼、自貶格調！

鏡電視新聞台從申設到通過，過程爭議不斷，媒體界一再盛傳，NCC在2020年12月12日將中天電視台惡意趕出52頻道，正是虛位以待鏡電視新聞台；尤其後來補位進入52台的華視，收率視奇低，有線業者興趣缺缺，因此目前仍有6成以上是空頻，加上前華視總經理莊豐嘉惹怒藍綠被迫走人後，更讓外界認定鏡電視新聞台才是民進黨高層對52台的最終屬意選擇。

鏡電視新聞台與《鏡週刊》系出同門，NCC在今年1月核發鏡電視執照時，就要求兩者須各自獨立營運，且《鏡週刊》的社長裴偉應辭去鏡電視董事長，並不得擔任有給職職務及參與公司營運等等。雖然裴偉照辦了，似乎形式上符合了NCC的規範，然而，根據集團內部多個檢舉函顯示，其實裴偉仍與鏡電視關係密切，因為鏡電視以顧問名義，每月支付150萬元給一家名為停雲的顧問公司，而這家停雲公司不但資本額僅僅只有50萬元，且董事長正是裴偉。

此外，檢舉人還指證歷歷，鏡電視與《鏡週刊》之間的人事和薪水都牽扯不清，連新聞媒體最重要的編採會議都一起進行，兩者之間到底有沒有各自獨立運作，明眼人一看就知，為何NCC卻裝聾作啞、故意視而不見？

近日，鏡電視更在短短2個月裡兩度更換董事長，除了顯示鏡電視內鬥問題嚴重之外，經營者更迭如此頻繁且傳言不斷，未來能否順利經營，充滿變數，NCC有必要進行深入了解。

然而，面對鏡電視一團混亂的高層人事，NCC竟然表示，這是鏡電視內部的事情，而且這屬於經濟部管轄的範圍，言下之意，NCC不會過問。對照去年中天電視申請更換董事長、董事、總經理時，NCC竟然函請高檢署進行資格審查，還明確要求相關人等必須依法執行職務云云，為什麼到了鏡電視，NCC就全然放水了？

當初NCC以各種莫須有的罪名，刻意刁難中天新聞台，不但連續裁罰，還下架中天新聞台。然而，包括所謂黑衣人霸凌女學生等2則遭到NCC裁罰40萬元的新聞，在中天不服、提起行政訴訟後，經台北地方法院行政訴訟庭認定，NCC過去對中天電視的兩件裁罰的行政處分程序有瑕疵，判決撤銷兩案各40萬元罰款。

NCC對中天的裁罰正陸續被證明不盡合理、甚至不合法，顯示當初NCC對中天根本是過於嚴苛；而如今鏡電視的問題已鬧得滿城風雨，主委陳耀祥竟然還執意護航，連立委要求提供相關資料，NCC都可以違抗隱匿，不給就是不給。如此堂而皇之的雙標，實在是可惡且可恥，NCC已不配做媒體的主管機關！

（作者為作家）