鏡電視風波延燒，不僅被爆出《《鏡週刊》社長裴偉幕後操控，董事長陳建平才剛爭取到執照就被政變式撤換，還傳出英系黑手伸進董座之爭，儘管黑影幢幢，NCC主委陳耀祥仍護航到底，火速核准5月8日開播，讓人不禁要問，究竟是受到多大壓力，才會如此迫不及待？

鏡電視從籌備之初就爭議不斷，不僅明目張膽地由《鏡週刊》社長裴偉擔任董事長，還把週刊記者掛到鏡電視支薪，去年5月NCC要求鏡電視與《鏡週刊》切割，裴偉才辭去董事長，卻還用停雲顧問公司名義，每月從鏡電鏡拿150萬元「顧問費」。

這些問題NCC早就接獲檢舉，卻是「睜眼瞎」，今年1月19日照常許可鏡電視設新聞台，為免外界抨擊，當時附加12項負擔、14項保留廢止權，要求鏡電視要確保不受黨政商或經營團隊的不當干預、不得與其他公司有人力共用、董監事及經理人不得參與任何營運，但鏡電視完全沒做到。

甚至在取得設立許可不久，董事會3月4日就發動突襲政變，把整頓鏡電視人事和財務的陳建平拔掉，換上起鬨要換董事長的李永豐，不料李才剛接11天就請辭，又換上政變同謀楊雅喆。

中間還發展出另一段情節，鏡電視5名董事之一的黃安捷，不滿撤換陳建平的過程太過粗暴，憤而請辭董事，反遭裴偉派指控，說他代邀前交通部長林佳龍上鏡電視，為了幫林衝聲勢，將專訪改成直播互動，讓身為正國會龍頭的林佳龍也一併被黑。

現在又傳出這一切鬧劇只是過場，前中華電信董事長鄭優才是高層屬意的董座正主，小英親信洪耀福甚至致電股東「傳聖旨」，要他們支持鄭優，劇情比宮鬥劇還精彩。

儘管股東指證歷歷黨政黑手入侵，但被指涉的人全都否認到底，總統府發言人張惇涵還說，總統府一貫立場是尊重獨立機關依法做成的專業決定，不會涉入。但真是這樣嗎？

2020年5月總統府遭駭客入侵，發布多封總統府密件給記者，其中一封是當年4月8日「蔡蘇會」討論5月NCC新任委員人事案的內容，蘇貞昌幕僚表示，蘇認為陳耀祥「聽話」，沒打算換掉陳，還說，陳耀祥新提名的3名委員有2人偏綠，可以處理掉中天。

這封匿名郵件流出時，府方第一時間說是「被駭」，之後又說是「偽變造的文件，內容為臆測拼貼，非屬事實，已向刑事警察局報案。」，此事最後不了了之。

但NCC卻是一路照著黑函的劇本在走，不久後就透過偏綠委員下架中天電視台，陳耀祥還毫不避諱地公開點名該頻道「給公廣集團一個機會」，果然，在百家爭逐下，最後仍讓高層欽點的華視入駐。

此次處理鏡電視手法如出一轍，陳耀祥果然「很聽話」，無論爭議再多，仍堅持護航到底。民進黨各派系爭食電視台，NCC已淪為黨政掌控媒體的黑手。