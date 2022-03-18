香港一名記者近日在採訪時的提問受到質疑，引發成政治風波。美國之音報導，事件起源於一家香港電視台記者向官員提問有關正在香港支援抗疫的中國大陸醫護人員的投訴機制後，受到建制派多方責難，最終電視台發出聲明公開道歉。香港記者協會對於因為有記者履行提問職責而導致所屬電視台道歉而深表遺憾，並對有關現象表達憂慮。

中國大陸政府派出醫療隊伍，協助香港進行抗疫工作，在過去一星期陸續抵達香港。其中第二批300名中國大陸醫療人員於16日抵港，行政長官林鄭月娥到口岸迎接，並感謝他們到香港支援。中國大陸的醫療隊團長指出，希望與香港醫護協同合作，減少重症、控制疫情。

不過連日來，有關這些中國大陸醫療人員的責任問題，一直受到香港新聞界與坊間輿論的關注。對於香港與中國大陸醫護人員在抗疫工作上的從屬關係，香港醫院管理局一直強調是「協同合作」，若出現醫療事故，該局會負起最終責任。

香港護士協會主席源志敏接受商業電台訪問時表示，關注中國大陸的醫護以醫院管理局 (醫管局)的「名譽僱員」身份在香港參與抗疫工作的情況，認為這批醫護人員如果在香港工作期間發生專業失德的事件，有關後果並非醫管局可以承擔，市民若要追究責任，或要循中國監管機構跟進。

一名香港《Now新聞台》的電視台女記者在3月16日的香港政府記者會上，引述有關的輿論背景追問當局，一旦出現事故，香港市民可以如何投訴中國醫護人員？

不過，這個問題提出後，17日遭親北京媒體《大公報》指責該提問涉仇恨大陸醫護而惹起公憤，報導並引述親中政團「香港政研會」發起聯署譴責該名記者，指有關提問「極有可能觸犯《香港國安法》」，又要求《Now新聞台》交代事件，並解雇涉事女記者。

前香港特首、現任中國全國政協副主席梁振英也加入批評行列。他在臉書發文質問這名記者「腦袋有問題，心術不正」。梁振英批評香港醫護人員現正分身乏術，大批老人危在旦夕，中國大陸醫護離鄉背井到香港救人，這名女記者不應發問一些「無厘頭」的問題。

面對多方責難，《Now新聞台》17日發出公開道歉聲明。聲明稱，「本台記者有關內地醫護的提問引起市民關注及不滿，我們深感抱歉。第五波疫情依然嚴峻，我們非常感謝中央和內地的無私支援。......我們會繼續虛心接受市民的監察及批評。」

不過，香港記者協會對於因為有記者履行提問職責而導致所屬電視台道歉而深表遺憾，並對有關現象表達憂慮。香港記協在其臉書官方網頁上刊登聲明說，記者提問的方向是基於公眾知情權及公眾利益。對於有言論指控該名記者的提問涉及政治立場，借提問散播仇恨，記協提醒各界切忌誅心，在無憑據之下，臆測新聞工作者的動機和政治立場。

香港記者協會強調，記者能無後顧之憂就社會關注的議題提問，是傳媒發揮第四權功能的重要基礎。即使提問尖銳，也不代表傳媒本身具有既定立場。

針對《Now新聞台》台發出道歉聲明，記協表示遺憾。該會認為，從新聞學的角度來看，相關提問和報導並無犯錯，也有其公共價值。記協的聲明指出，傳媒理應不畏爭議，提出認為與公眾利益有關的問題；作為雇主《Now新聞台》此舉無疑將加劇編採人員自我審查。記協最後促請《Now新聞台》，切勿因外界壓力追究並無犯錯的員工。