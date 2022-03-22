「半島電視台」（Al Jazeera）21日報導，美國為反制入侵烏克蘭的俄羅斯，持續呼籲全球跟進制裁與譴責，但其在中東的老盟友沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，卻傳出多次扯美國後腿，顯示這些國家正逐漸脫離對美國的依賴。

根據報導，在俄羅斯入侵烏克蘭後，安理會2月27日在特別會議中投票通過第2623號決議案，決定要求聯合國大會召開關於俄烏戰爭的緊急特別會議，但當時阿聯卻與中國大陸相同，只投下棄權票，並未正面支持美國。

在美國3月初祭出對俄羅斯的能源進口禁令時，《華爾街日報》也透露，白宮曾安排總統拜登（Joe Biden）與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）及阿聯實際領袖王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）通話，希望兩國協助穩定全球油價，結果被拒接電話；且儘管美國反對，阿聯上週仍接受敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的訪問，成為敘利亞內戰爆發以來阿塞德首度訪問的阿拉伯國家，因而受到美國的公開抨擊。

《華爾街日報》指出，沙國與阿聯近期因葉門內戰、伊朗核協議、高層於美國的司法豁免權協商等問題，與拜登政府的關係每況愈下；華府地緣政治風險諮詢公司「波斯灣國家分析」（Gulf State Analytics）執行長卡費洛（Giorgio Cafiero）則指出，阿聯2020年與以色列簽署和平協議，讓該國「十分有自信」，認為能在更多問題上反對美國，也不會招致嚴重後果。

美國萊斯大學（Rice University）「貝克公共政策研究所」（Baker Institute for Public Policy）的中東研究員伍瑞克森（Kristian Coates Ulrichsen）認為，沙國與阿聯正向美國釋出訊息，強調將「依循本國的利益行事」；卡費洛則表示，在中國大陸和俄羅斯威脅之下，美國恐不敢對中東國家施加太大壓力，以免其投向中俄的懷抱。