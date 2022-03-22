中國官方上周正式表態救市，讓中國股市扭轉低迷氣氛，近日展開築底上攻，港股也同樣出現落底反彈，今（22）日陸港股在大型股的帶動下同步上漲，恆生參考指數及國企參考指數各大漲約1.2％及1.56％多，上證50參考指數也上揚0.3％以上，在台股交易、連動的相關ETF隨之展開上漲。

包括富邦恒生國企正2今天大漲逾3％，FH香港正2、中信中國50正2各上漲2％以上，中信中國高股息、富邦恒生國企、富邦上証正2、中信中國50、富邦中証500等，漲幅都在1％以上。

統一投信指出，中國國務院金融委上周召開會議，宣布將力保市場穩定，並一次性點名近期各種市場利空因素，給予正向回復，包括與美國積極溝通中概股監管問題、反壟斷政策透明化及鼓勵房地產企業併購等。官方正式表態，激勵低迷許久的上海綜合指數及深圳成分股指數，當日分別上漲3.48％及4.02％。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政指出，除了政策紅利令人期待以外，當前中國股市的基本面也有堅實支撐。

依中國統計局數據，今年前2月中國工業增加值年增率約7.5％，比去年12月加快3.2個百分點，也比過去2年平均增速，高1.4個百分點。其中，採礦業、製造業及能源供應業，年增率分別為9.8％、7.3％及6.8％。近年熱門領域，如新能源車、精密工業及太陽能電池，產量年增率更是達到驚人的150.5％、29.6％及26.4％。

陳朝政表示，強勁的成長數據，顯示中長線趨勢性產業，仍保持積極上升態勢。在整體工業動能充足的情況下，未來即便有部份產業，不幸受到俄烏戰爭波及，對中國製造業影響也相對有限。而目前距離指數底部也已經不遠，上海及深圳兩大指數，皆已跌至2014年中國股災，及2018年中美貿易戰的低檔左右，本益比也接近歷史低點。