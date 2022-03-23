考量香港疫情，移民署將開放境外人士線上申辦入台。（移民署提供）

香港疫情續持嚴重，移民署23日表示，25日0時起，將開放港澳人士使用線上申辦系統，送件申請入出境許可證。

移民署表示，目前指揮中心公布港澳居民可來台事由，包括：國人之配偶及未成年子女、持有我國有效居留證者及其配偶與未成年子女、經教育部許可之港澳生、經衛生福利部許可之國際醫療(含陪同)人員。

此外另有商務履約、跨國企業內部調動人員，經專案許可之緊急或人道考量，各因需求必需前來台灣，自指揮中心實施疫情邊境管制以來，截至2月底已有8千多名港澳居民，向香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館處提出入出境許可申請。

移民署考量香港疫情嚴峻，為減少人員接觸，近日將開放線上申辦系統。移民署另提醒申請人，上傳文件前，請先詳閱境外人士線上申辦系統公布欄(https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/overseas-honk-macao)相關說明，提供完整文件，以免影響赴台規劃。