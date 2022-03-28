趙詩涵擁有動力小船駕駛執照、美容丙級、美甲二級、女子美髮、男子美髮等相關證照。（移民署提供）

移民署招募的新住民二代親善大使趙詩涵，今年剛錄取海洋休閒觀光管理學系碩士班，預計將在青年節前夕，參加移民署PODCAST「文化談新事」節目，分享自己努力學習台灣文化，從完全聽不懂到會講，突破語言的障礙，現已考取動力小船駕駛執照、美容丙級、美甲二級、女子美髮、男子美髮等相關證照，成為一個多才多藝的「斜槓青年」，實現自己夢想。

今年23歲的趙詩涵，4歲時獨自搭機來台，與嫁來台灣的母親一起生活，進入小學時，還沒有「跨國銜轉生教育支持系統」，她無法理解老師講課內容，無法融入的她，面對新環境的改變，只能偷偷躲在棉被裡哭泣。

母親則告訴趙「妳是越南人，妳要比別人更加努力。」這句話，是她前進的動力，也是她不斷鞭策自己的力量，從小就產生了一個念頭，「我是越南人所以要比別人努力十倍，要讓自己多方面、全方位探索異國文化的可能性」。

趙詩涵目前就讀海洋休閒觀光管理學系，除追求專業知識，也為了拓展自己更多的可能，考取動力小船駕駛執照、美容丙級、美甲二級、女子美髮、男子美髮等相關證照，成為一位多才多藝的斜槓青年。收聽網址https：／／open.firstory.me／user／culturechatroom