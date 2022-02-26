移民署為鼓勵新住民參與公共事務，去年首度辦理「新住民多元文化人才培訓計畫」，26日在台中示範基地辦理成果展。本陶培訓計畫共有92人取得結業證書，未來將擔任全台各服務站「多元文化講師，本次成果展現場由培訓學員發表心得，並邀請參與來賓參與多元文化體驗。

移民署副署長梁國輝出席表示，為落實「促進新住民公共參與及發展」，移民署積極推動辦理多元文化人才培訓計畫，招收新住民及新住民子女參與培訓課程，為讓各地新住民都能共襄盛舉，特別於北、中、南、東4區辦理培訓課程。

受訓學員必須參與初階及進階課程各28小時培訓，事後通過測驗才能取得結業證書，培訓完成後，將建立新住民多元文化講師資料庫，提供各界使用，各服務站也將邀請結業學員擔任多元文化講師。

在教材規劃上，為讓學員能夠瞭解台灣與原生母國的文化差異，移民署也在初階課程中，納入了閩南、客家、原住民與眷村等在地文化，搭配世界各國文化介紹；進階課程則增加口語表達、教材設計及授課試講，有效提升新住民擔任文化講師的專業能力。

而為讓家中育有子女的學員能安心培訓，移民署另提供了臨時托育服務，讓學習及育兒都能兼顧，參加成果展的講師們表示，本次培訓的課程豐富多元，且具「實戰性」，讓他們除了更瞭解臺灣多元文化，未來有信心擔任多元文化的橋樑，以拉近各族群間的距離。