移民署苗栗縣專勤隊及服務站3日與台中市和平區衛生所共同在達觀社區替外籍人士打疫苗。（移民署苗栗縣服務站／謝明俊苗栗傳真）

為了擴大新冠疫苗施打率，防止部分外籍移工因故不敢出面接受疫苗接種，造成防疫破口，移民署苗栗縣服務中心及專勤隊，日前跨轄赴台中市和平區達觀社區，與當地衛生所合作幫外籍人士打疫苗，總共有2百名外籍人士完成接種。

苗栗縣專勤隊與服務站從去年底起，透過海報、通訊群組、新住民團體宣導「逾期停、居留外來人口安心接種新冠公費疫苗專案」，成功策動外籍人士逾百人出面施打疫苗，許多施打接種完的外籍人士，口耳相傳號召其他失聯移工也接種疫苗。

由於達觀部落位處苗栗縣卓蘭鎮、泰安鄉與台中市和平區交界，苗栗縣專勤隊與服務站有感於防疫無國界，無地域，為有效防範新冠疫情擴散，3日與台中市和平區衛生所合作，在達觀部落設立疫苗快打站，安排外來人口至達觀部落接種疫苗，苗栗縣專勤隊與服務站派員指引與協助外籍人士接種對象填寫接種意願書，同時也向移工及民眾宣導，切勿購買國外輸入來源或標示不明的肉製品。

苗栗縣服務站站主任兼專勤隊代理隊長張金順表示，今年1月底起所有意願接種新冠疫苗者，皆須透過1922大平台預約，對逾期在台停、居留的外來人口來說有操作上的難度。為協助他們能夠安心接種疫苗，移民署將持續與各地方政府衛生局及社會處合作，共同對抗新冠肺炎，保護全體人民的健康。專案詳細資訊，可上移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，或逕洽移民署各縣市專勤隊或服務站。