3月8日為國際婦女節，移民署鼓勵新住民姐妹勇敢活出精彩人生，北市服務站特別舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，邀請經營youtube頻道的網紅「胡辣湯姐姐」擔任講師，來自河南的她，娓娓道來從人力資源管理，到經營網路頻道的心路歷程，拍片與眾人分享在台生活的美好。

來自河南的胡辣湯姐姐，她在yt上的頻道就叫做「胡辣湯姐姐在台灣」，胡辣湯姐姐說，胡辣湯是河南的特色餐點，有點像台灣的「酸辣湯」，她從一個河南姑娘，來台體驗截然不同的生活方式，暱稱「胡辣湯姐姐」提醒自己「不能弄丟自己」。她鼓勵新住民姊妹勇敢嚐試，從「婦女」的角色綻放力量成為「女神」。

3月8日為紀念婦女權利覺醒運動，倡導新住民女性自主自立，，移民署邀請胡辣湯姐姐分享自己的故事，婚前她曾在上海、蘇州等公司從事人資工作，又因朋友介紹認識同在大陸工作的先生，兩人相識相戀，疫情期間兩岸結婚困難重重，胡辣湯姐姐終於在去年3月抵達臺灣，入住隔離飯店期間，她一邊將隔離過程影片剪輯、一邊學習如何營運網路頻道，一步一步建構自己的夢想。

胡辣湯姐姐說，追夢的過程確實不易，初期從規劃腳本、影片大綱、錄製收音、邀請來賓、剪接後製她都一手包辦，有隻影片甚至花了40個小時才完成，然而透過影片分享台灣令她感受到的美好，則是最大的成就感。

移民署北市服務站主任蘇慧雯表示，為鼓勵新住民姐妹，參加技術士技能檢定取得證照，增加競爭力減輕家庭生活負擔，移民署辦理「新住民及其子女培力與獎助計畫」，報名自今年2月14日至3月14日，可透過(https：／／sp.immigration.gov.tw)線上報名，或寄送申請資料至廣州街15號移民署。歡迎大家勇敢追夢，找尋不同的精彩人生。