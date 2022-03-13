「青力青為，民青銀相陪」課程共有5位學員謀合成功，將進入社區工作。（張亦惠攝）

嘉義縣政府為返鄉青年找到長照出路，勞工暨青年發展處與中埔鄉裕民社區發展協會舉辦「青力青為，民青銀相陪」課程，13日舉行成果發表會，青年學員現場面試選秀，有5位媒合成功，將進入社區從事長照服務，勞青處未來也將繼續與民間合作，發掘社區服務職缺，鼓勵更多青年投入社區，返鄉、留鄉，共創青銀共融願景。

勞青處為鼓勵青年朋友留鄉返鄉，由社區提出發展方向給予相對補助，號召青年返鄉蹲點，為社區打拼，讓青年返鄉不再是口號，而是真正可以找到工作，也找到自己的定位，勞青處「110年度促進青年留返鄉結合社區發展計畫」搭起了與民間合作的平台，接受社區及團體提案申請青年人力。

裕民社區提案培養高階長照經理人走進農村，青銀共融，獲縣府經費補助，以工作坊方式進行為期13天學科課程，聘請傑出社區領袖、工作者及大專學者授課，還安排2天長照中心及績優社區踏查，吸引各地學碩士生20多人報名參加，協辦單位健禾人文關懷協會更加碼提升薪資，吸引鄰近大專院校與長照相關科系畢業的優秀學子投入社區，也跟當地公所、社區協調如何運用長照專案，導入年輕專業人力，讓青年可以快速融入社區。

裕民社區發展協會理事長翁聖勳說，感謝縣府重視青年返鄉與就業問題，配合政府長照政策讓青年返鄉投入社區服務，青年朋友藉由培訓走進社區、了解社區、幫忙社區，最重要的是幫忙照顧老人家。

將進入裕民和鹽館社區服務的吳麗娟和陳冠蓉指出，培訓課程多元又實用，本身就很喜歡跟長輩在一起，相信未來在社區的長照服務一定能讓自己學習與成長，還能汲取很多老一輩的寶貴生活經驗。

縣長翁章梁表示，返鄉留鄉計畫是一項創新作為，由勞青處提出青年創業及返鄉發展事務，結合社區以多元方式協助青年返鄉就業及發展，創造更多的就業與可能，年青人企畫能力強、公部門投入資源，還可以結合興趣，除了對社區發展有正面幫助，還能讓老人家得到更好的照顧。