中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，全球COVID-19疫情持續趨緩，我國於今日放寬檢疫措施，經分析我國Omicron病例，10天內可檢出陽性比率達99％，1％可能進入社區，對社區造成威脅，且基於鄰近國家經驗，未接種COVID-19疫苗之長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高。以香港為例，70-79歲確診死亡率，未接種疫苗者較接種2劑疫苗者的9.5倍、80歲以上則為6.5倍，故呼籲尚未接種疫苗之長者，儘速完成接種，以獲得保護力。

指揮中心說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約83.0％，第2劑約77.2％，追加劑約44.3％，其中65歲至74歲長者第1劑為86.6％，第2劑為82.5％，追加劑為64.9％，而75歲以上長者第1劑接種率仍僅為75.6％，第2劑為69.8％，追加劑為51.4％，亟需再積極提升。接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，呼籲長者儘速前往接種COVID-19疫苗，特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力。

指揮中心表示，為再鼓勵尚未接種1、2劑或追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者儘速踴躍前往接種，地方政府可自今（2022）年3月10日起至今年4月10日止，加碼提供500元（含）以下衛教品，請長者儘速踴躍前往接種，以獲得保護力。家中長者於其身體狀況較穩定時，家屬可透過「COVID-19疫苗防治一網通」（https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19）或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間，協助陪同就近前往接種。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

指揮中心進一步提醒，近期天氣多變，近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。