行政院長蘇貞昌10日表示，他已核定2022年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，從今年3月到12月，低收及中低收入戶分別每人每月增加發給新台幣750元、500元，受惠人數共約62萬人。

行政院長蘇貞昌今天在行政院會指出，2月24日主計總處公布1月失業率為3.61％，連續七個月下降，甚至比去年疫情爆發前還低。3月8日財政部公布2月出口值連續20個月正成長，創下歷年同月新高，年增率達35％。

蘇貞昌指出，因為疫情穩定、經濟有成果，他剛核定今年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，從今年3月到12月，低收及中低收入戶分別每人每月增加發給750元、500元，受惠人數共約62萬人，以穩定經濟弱勢家庭的生活。

蘇貞昌表示，全球確診人數超過4.5億人、死亡超過600萬人，南韓已連續五天新增確診超過20萬例，昨天單日更突破34萬例；香港疫情持續失控，上周單日確診超過5萬例，近一個月累計確診50萬人，超過2,600人死亡，死亡率全球最高。

蘇貞昌說，台灣疫情持續穩定可控，連續一個月本土案例在十幾例上下，甚至連續十天都在個位數內，但境外移入病例數仍多，這十天共有520例。7日起入境檢疫、居家隔離縮短為10天，檢疫期滿後的7天自主健康管理期間，要進行二次自主快篩，請衛福部、內政部、地方政府督導落實，請民眾務必做到位，維持社區安全。

蘇貞昌說，指揮中心指出，從香港例子來看，未接種疫苗者死亡率高出接種疫苗者20倍，如果以70到79歲確診死亡率來看，沒打疫苗的較接種2劑疫苗的，增加近10倍死亡率，可見現階段仍有必要加強65歲以上長者疫苗覆蓋率。

蘇貞昌說，為鼓勵還沒接種完3劑疫苗的長者儘速接種，今天起一個月內，只要65歲以上長輩願意施打，無論是第1、2、3劑，都可以領500元禮券，有些縣市還有加碼，希望提升整體保護率；政府也會適度放寬防疫措施，讓民眾恢復正常生活。