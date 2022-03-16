303大停電與各地小規模停電，引發外界質疑供電出狀況。國民黨今天公布行政院長蘇貞昌歷來在國會反嗆立委的影片，痛批蘇揆囂張跋扈、「沐猴而冠」，宛如「國會大流氓」，把備詢責任當成反質詢的個人秀，迴避民眾最關心的缺電問題，並提醒蘇揆轉移焦點並無法改變缺電事實。

電力議題延燒，行政院長蘇貞昌日前面對國民黨立委蔣萬安質詢時，拒絕承諾不再停電，還酸國民黨曾拋出反攻大陸卻未履行承諾，昨再嗆蔣萬安是猴子登高被看到紅屁股。

對此，國民黨文傳會主委凌濤質疑，蘇貞昌作為最高行政首長，口無遮攔謾罵立委，羞辱國會，絕對是中華民國史上第一人，他以2007年蘇貞昌與謝長廷爭奪黨內大選提名，蘇曾喊話「長廷兄，轉移焦點也不能改變涉案的事實」，原句奉送給蘇揆，「蘇院長，轉移焦點也不能改變缺電的事實」。

國民黨文傳會副主委黃子哲回顧蘇貞昌過去反質詢案例，列舉包含立委林奕華、鄭正鈐、陳玉珍、傅崐萁、鄭麗文等質詢時，都曾被蘇貞昌回嗆，他形容蘇貞昌是「沐猴而冠」，位居高位但尖嘴猴腮的本質依然存在，並質疑立法院長游錫堃是「吃瓜院長」，對於蘇揆違反民主政治原則的反質詢，竟在旁看戲？

國民黨文傳會副主委林家興嘲諷，在野黨質疑缺電，蘇貞昌一概不理還會回嗆，但當台塑總裁王文淵質疑台灣電力不夠、有電力危機，蘇貞昌居然態度180度大轉變，如同吃了誠實豆沙包一樣，說王文淵一向「就事論事」，為何大轉彎？國民黨發言人柳采葳則請蘇貞昌不要騙完神明再來騙人民，人民不是笨蛋；經濟部長王美花若不懂，讓專業的來，不要拉著台灣人民跟你一起受苦。

最後，凌濤強調，國民黨會負責任找能源解方，昨天智庫啟動首場論壇「拒絕缺電家園，台灣能源政策總檢討」，接下來將到台中討論「空汙臺灣」，再到高雄聚焦「永續臺灣」，透過論壇集思廣益，與民間力量串連，提出讓經濟能發展、產業能升級、全民能安心的負責任能源政策。