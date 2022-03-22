爭取國民黨基隆市議員提名，22日下午20人領表，包含議長蔡旺璉與副議長林沛祥等，共16名現任議員領表參選外，另有曾紀嚴、紀文荃、黃紀棠、王尚潔4名非現任議員想要角逐，預計24日上午10時完成登記，5月底正式提名。

已領表爭取國民黨提名，包含中正區藍敏煌、張淵翔、呂美玲，信義區何淑萍、韓世昱、江鑒育，仁愛區張芳麗、莊榮欽、曾紀嚴、紀文荃，中山區莊敬聖、宋瑋莉，安樂區林沛祥、秦鉦、俞叁發、鄭愷玲、黃紀棠，暖暖區連恩典，七堵區蔡旺璉、平地原住民王尚潔。

國民黨基隆市黨部書記長奚國華表示，對於年底基隆選戰很有信心，24日將會完成登記，審查相關資格後，將先行評估國民黨在7個區中，分別可取得幾個席次，如果該區預期席次與登記名額相同，就會全數提名，但假使預期低於登記人數，將會啟動協商與民調機制，選擇較合適人選出馬。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，23日開始連續3天的登記作業，其中議長蔡旺璉、副議長林沛祥與黨籍市議員們，預計在24日上午一同辦理登記，截止登記立刻展開資格審查，希望能在5月底完成輔選與正式提名。