衛福部16日預告部分負擔調整方案，未來慢性病連續處方箋、檢驗檢查將不再免費，大醫院藥費上限也將提高至300元，輕症赴大醫院掛急診也將被收800元上限。國民黨今批評新方案是把民眾當提款機，要求衛福部暫緩實施。衛福部長陳時中今回應，部分負擔的調整是希望讓大家有基本的費用意識，不要造成就醫障礙。對於經濟弱勢，衛福部正在訂定辦法，最主要的方向是對中低收入戶，補助經轉診所增加的費用，盼讓影響降到最低。

國民黨衛環委員會召委林為洲今指出，衛福部去年調高健保費率，今年再調整部分負擔，雖然支持健保改革，但不能把民眾當提款機，一方面提高每月繳交的健保費，另一方面又提高民眾看病部分負擔，他建議，未來是否讓家務所得更高者，負擔更高健保費，讓弱勢得到健保社會福利。

陳時中今回應，健保是滿意度高、對人民很重要的安全制度，為讓健保財務穩定，費率、部分負擔都在相對穩健腳步下調整，希望對人民影響最少，又讓健保制度永續。基本上健保調整部分負擔，我們希望它調的少，讓大家有基本的費用意識就好，不要造成經濟負擔、就醫障礙。

對於原來的重大傷病、低收入也好，陳時中表示，衛福部都沒有動，沒有增加任何部分負擔。對於中低收者，衛福部正在訂定辦法，因應中低收入戶可能家戶負擔變重，若能配合分級轉診，轉診到醫院而增加的部分負擔費用我們（衛福部）會補助，希望讓影響降到最低，這也是消費者在反映的事。

陳時中表示，部分負擔調整的呼聲已至少有2年，醫療界、民眾都不斷提醒我們，在《健保法》裡面，部分負擔都有法定的比例制，我們用比例的精神設定上限，比例的精神是要回歸健保法，上限是要減輕大家的大負擔，讓大家有費用意識，就醫行為更好。付一點錢，醫病也能互相討論必要性的就醫行為，讓健保永續。