2022「戒菸就贏比賽」開跑，衛福部長陳時中今天宣布參賽，成為首位報名參加戒菸的參賽者，他坦言自己菸齡50年，過去總是為戒菸找理由，今決定參賽是帶著相當忐忑的心情，但被董氏基金會力推的戒菸政策所感動，仍下定決心參賽，至於宣布戒菸是否為參選台北市長起手式？陳時中則低調否認。

衛福部最著名的老菸槍陳時中，今受訪時表示，過去在立法院有很多委員、記者都問我要不要戒菸，但自己從未鬆口，今決定簽字當2022「戒菸就贏比賽」的首名參賽者，主要是2月25日時，接到董氏基金會菸害防制中心主任林清麗的來電，邀請參賽戒菸，爾後又被董氏基金會的一封信所感動，才起心動念決定戒菸。

陳時中說，參與戒菸對自己來說是很大的改變，同時也需要勇氣，但期盼能用他的經驗告訴所有癮君子，沒有開始就沒有成功，只要開始都有機會，雖然我沒有把握會成功，但呼籲年輕人越早開始戒菸效益越大，對高齡菸友則是行動永遠不嫌晚。

董氏基金會董事長張博雅表示，今天報名參加的選手，比起過去毫不遜色，陳部長簽名加入戒菸就贏競賽，我們表達祝福，也希望陳部長率領的衛生福利部能帶動所有人參與戒菸，相信陳部長會帶給全民更高的戒菸指標，並呼籲每一位朋友看到他一定要幫他遠離香菸。

董氏基金會表示，2022「戒菸就贏比賽」為兩人一組，即日起至4月底前，上「董氏基金會─華文戒菸網」報名比賽，從5月2日到5月29日一口菸都不抽，進而成功戒菸者，就有機會抽中最高30萬元獎金。歡迎吸菸者呼朋引伴一同戒菸，並邀請不吸菸者為吸菸的親友見證戒菸的決心。