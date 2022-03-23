中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因抗疫有功，被視為參選市長的熱門人選，去年他曾指出，參選前要先挺過防疫、食安、健保三支箭。近期健保部分負擔改革在即，署長李伯璋透露曾私下對陳時中說「當市長前一定要先把部分負擔搞定」，讚陳時中有潛力選市長，為人處世、EQ都很好。

健保部分負擔改革箭在弦上，衛福部16日預告調整方案，未來慢性病連續處方箋、檢驗檢查將不再免費，大醫院藥費上限、輕症掛急診的部分負擔也將調高。衛福部規劃在14天內搜集各界意見，最快5月上路。

李伯璋今接受《新聞不芹菜》採訪時透露，某次與醫界人士、部長一起到總統府，回來後他對陳時中說「當市長前一定要先把部分負擔搞定」。主持人黃光芹問「他真的要去當市長？」，他回應「我認為是有潛力啦」，大贊陳時中為人處世、EQ都很好，希望他在選舉前成功推動3支箭，部分負擔改革也是其一，在洪流之中，需要努力留下印記，讓健保永續。

面對各界對部分負擔新制的質疑，黃光芹今也詢問政策有無暫緩的可能？李伯璋表示不太會，畢竟已經落到一個階段。他也強調部分負擔的調整是基於「0元理論」，假設醫師叫病人做檢查，收一點錢，也能促進醫病共同決策，也希望民眾能省思醫療行為有無必要。民眾少看一次門診，就能為健保省下378億元。

至於輕症赴大醫院掛急診部分負擔調高後，假日有需求的民眾怎麼辦？李伯璋表示，健保署已鼓勵地區醫院開診，民眾可到健保署官網，搜尋假日開診的醫療院所，到離家最近的地方就醫。地區醫院的設備雖然無法與醫學中心相抗衡，但是一般的醫療服務是沒有問題的。