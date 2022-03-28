本土疫情多點大爆發，昨(27日)新增83例、境外移入120例，疫情橫跨高雄、新竹、雙北、基隆、台東等6縣市，還有日前2022智慧城市展台北場，以專案泡泡入境的3名外賓確診，都引發國人關注。國民黨醫療委員會指出，這件嚴重的破口事件，再次印證立委蔣萬安的預判，暴露指揮中心對於國境解封根本沒有做足準備。

國民黨醫療委員會表示，蔣萬安早多次呼籲政府必須思考後疫情時代，台灣該如何避免再出現去年的三級警戒，以及如何讓衰壞的經濟復甦，只是疫情中心除了每日固定的下午連續劇外，似乎未能提出「有意義的方案」。

另外，2022智慧城市論壇台北場在3月22日開幕，但有17位外賓未在機場採檢就要入住飯店，導致出現防疫破口，有3位外賓確診，活動喊卡，對此，醫委會表示，「而完全沒有危機意識的陳時中，竟還大言不慚地說道：專案泡泡入境不一定就會零確診，這與境外移入比例是一樣，大家還不習慣啦，之後發現事情大條了，才改口說分流有問題，這種應該被嚴厲指責的輕忽心態，實在是罔顧市民的生命健康。」

因此，醫委會認為，這件嚴重的破口事件，再次印證蔣萬安的預判，暴露指揮中心對於國境解封根本沒有做足準備

醫委會表示，我們要減少重症、降低死亡率、維護我們醫療量能不崩壞，首要是能維持社會日常運作的穩定，如果持續高強度的防疫措施，導致經濟崩壞、物價飆漲，台灣再有底氣，也絕對無法長時間承受，因此，如何打開國門與世界接軌，誠如蔣萬安所言，我們必須要有完善且周延的規畫。

醫委會指出，病毒不會因為假裝看不到就不會潛入，想偷偷打開國門，放行外賓，就是可能會再承受去年3+11的破口事件。