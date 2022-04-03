廠商人員確診 忠孝SOGO今閉店清消 13:272022/04/03 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 忠孝SOGO百貨今（3日）閉店清消一天。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東SOGO百貨忠孝館因有「廠商人員」確診訊息，主動於今（4/3）閉店清消一天。遠東SOGO強調，確診者並非公司員工，而是廠商人員，有關確診者相關訊息，一律依規定由政府相關單位公佈。SOGO百貨配合政府衛生單位指導，並拉高層級主動閉店清消，以保障大眾安心安全。 大陸下單旺 3月出口挑戰新高 上海確診衝高 台廠警戒升級 #SOGO #廠商 #閉店 #清消 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄本土確診今＋1 花東旅遊史染疫感染源找到了 12:282022/04/03 生活 將捷金鬱金香酒店有確診足跡 清消並暫停使用客房3天 19:302022/04/02 生活 蘇揆提新台灣模式 侯友宜重申：共存、清零說清楚 12:362022/04/03 政治 連假第2天傳專櫃員工確診 忠孝SOGO今閉店清消 08:542022/04/03 生活 今年本土1370確診僅3重症 男星疑：在怕什麼 07:472022/04/03 生活 柯P嗆中央 搞新名詞無助防疫 04:102022/04/03 政治要聞 基隆36萬人全篩 王必勝：不可能 04:102022/04/03 生活新聞 桃網購電商確診者足跡踏遍台中市區 緊急全面清消 16:072022/04/02 生活 新竹市＋2 關東國小再增1學童染疫 10:412022/04/03 生活 上海封城憂斷鏈 對台影響待觀察 04:102022/04/03 財經焦點 婚宴傳播鏈燒進竹縣醫院 新增9確診 全院只出不進 12:202022/04/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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