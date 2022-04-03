遠東SOGO百貨忠孝館因有「廠商人員」確診訊息，主動於今（4/3）閉店清消一天。遠東SOGO強調，確診者並非公司員工，而是廠商人員，有關確診者相關訊息，一律依規定由政府相關單位公佈。SOGO百貨配合政府衛生單位指導，並拉高層級主動閉店清消，以保障大眾安心安全。