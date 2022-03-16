蘇貞昌愛看陸劇露陷了 國台辦發言人批「人格分裂」：我還可以再介紹幾部

行政院長蘇貞昌日前在立法院接受質詢時，引用了一段詩文讚美女性，結果被發現是陸劇中的內容。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日表示有些人口口聲聲高喊「去中國化」，私下卻追求中華傳統文化的浸潤，質疑「是不是有點人格分裂？」讓大部分PTT網友看完後狂酸「真的被看沒有」。

蘇貞昌3月8日婦女節當天被質詢時，引用了一首詩來表達自己對女性的觀感，稱「女人是平凡的，月朗星稀，是多少女人用晨炊，點燃了新的一天，把零零碎碎，縫補成美麗」，但最後卻被發現該詩來自於陸劇《走向共和》，引起各界討論。

朱鳳蓮今日被問到相關話題，指出除了《延禧攻略》、《走向共和》等蘇貞昌看過的劇外，她還推薦可以再看《覺醒年代》、《人世間》、《正陽門下》、《山海情》等有教育和啟發的劇，並說「有些人口口聲聲高喊『去中國化』，私下卻很誠實地追求中華傳統文化的浸潤，是不是有點人格分裂？這也充分說明搞『台獨』行不通」。

朱鳳蓮的說法傳回台灣後引起PTT網友討論，大部分網友都狂酸「追劇歸追劇，政治歸政治？」「哈哈哈哈我竟然會推國台辦」、「直接被ko耶，不拿掃把反擊嗎？」「打光頭的臉腫到不行」、「被國台辦笑真的可悲」、「身體是誠實的，心總會向著祖國」、「笑死，被看沒有」、「台獨只是工作，私下生活不能追劇膩？」